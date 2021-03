Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu susține ca instituțiile abilitate, printre care și CNA, trebuie sa ia masuri impotriva promovarii antivacciniștilor și a impostorilor care ofera tratamente care incalca protocoalele medicale, potrivit stiripesurse.ro Liderul liberal considera sa situația a…

- Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu susține ca instituțiile abilitate, printre care și CNA, trebuie sa ia masuri impotriva promovarii antivacciniștilor și a impostorilor care ofera tratamente care incalca protocoalele medicale. Liderul liberal considera sa situația a devenit periculoasa…

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, anunta ca se lucreaza pentru operationalizarea unor modificari pe platforma de vaccinare, astfel incat la inscrierea pe lista de asteptare orice persoana sa primeasca o estimare a timpului pana cand va ajunge intr-un centru de vaccinare. Baciu explica si de ce…

- In aceasta dupa-amiaza, prefectul județului Hunedoara, Calin Petru Marian, l-a primit pe vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Romanesc, Lucian Stanciu. Acesta i-a transmis reprezentantului guvernului in județul Hunedoara un memoriu referitor la problemele actuale ale activitaților…

- Centrul Washingtonului este o fortareata armata, inconjurat de garduri cu sarma ghimpata si pazit de 25.000 de militari ai Garzii Nationale inainte de investirea de miercuri a presedintelui ales Joe Biden, un contrast puternic fata de precedentele ceremonii de inaugurare, cand la Washington s-a sarbatorit…

- Asociația Municipiilor din Romania reafirma implicarea pragmatica a primarilor in susținerea și operaționalizarea procesului de vaccinare pe care il considera de interes național, de protejare a sanatații publice și extrem de important in procesul de revenire la starea de normalitate pe care am avut-o…

- Suedia, care a aplicat o strategie mai putin stricta decat alte tari impotriva epidemiei de COVID-19, a votat vineri - cu o larga majoritate - o lege care acorda temporar guvernului noi competente in lupta impotriva epidemiei, permitandu-i sa inchida restaurante si centre

- Vant, ploaie, ninsori, frig, izolare, caldura excesiva … Iarna mai mult ca oricand, buclele trebuie sa fie ingrijite. Sfaturi prețioase de la specialiști din Paris. O data cu apariția frigului, parul sufera foarte mult. Acesta in primul rand se deshidrateaza. Cand e frig, ridicam caldura și scoatem…