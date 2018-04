Premierul landului Bavaria, Markus Soeder, spune ca Germania are nevoie de o lege pentru interzicerea casatoriilor poligame legiferate in strainatate, informeaza dpa.



"Casatoriile poligame sunt o infractiune in Germania", a spus Soeder intr-un interviu publicat in ziarul Bild am Sonntag. "Asadar, este absurd sa fim de acord cu imigratia poligamiei in tara", a spus el.



Soeder a facut cunoscut planul sau de a depune in Bundesrat, camera superioara a parlamentului german, o initiativa impotriva poligamiei.



In pofida faptului ca exista relativ putine cazuri de casatorii…