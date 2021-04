Un legiuitor american sugerează predarea "părților bune" ale sclaviei Legiuitorul republican Ray Garofalo, membru al Camerei Reprezentanților a statului Louisiana, a propus ca școlile și universitațile publice sa predea despre &"parțile bune&" ale sclaviei în timpul discuțiilor despre rasa, relateaza Insider.



Masura era inclusa într-un proiect legislativ inițiat de acesta cu scopul de a interzice &"conceptele divizive&" din clase.



Garofalo, președintele Comisiei de Educație a Camerei Reprezentanților din Louisiana, a declarat în timpul unei dezbateri asupra proiectului ca legislația vizeaza scoaterii &"politice din salile de clasa&"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

