Ioan Petrescu are 53 de ani si a devenit judecator in 2008, anterior fiind consilier juridic in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Bacau. Zilele trecute, Petrescu a deschis un proces impotriva MAI prin care cere anularea partiala a unui articol referitor la interzicerea adunarilor publice, pe timpul perioadei de urgenta. Nemultumirea lui Petrescu este legata explicit de articolul 2 al primei ordonante militare, pe care judecatorul vrea sa o modifice, in sensul an (...)