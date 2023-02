Un judecător din SUA a respins solicitarea Comisiei Federale pentru Comerţ de a opri preluarea Within Unlimited de către Meta Procesul intentat in decembrie, pentru a decide daca Meta poate merge mai departe cu preluarea de o valoare relativ mica, a fost vazut ca un test pentru tentativa FTC de a imaiedica ceea ce considera o practica a companiei de a achizitiona potentiali rivali mici pentru a domina o piata, in acest caz pietele in curs ale dezvoltarii virtuale si realitatii augmentate. Hotararea a fost emisa intr-o forma sigilata la inceputul acestei saptamani. Versiunea publicata vineri seara a fost redactata. Un purtator de cuvant al Meta a spus ca proprietarul Facebook si Instagram este ”multumit ca Curtea a respins… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

