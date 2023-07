Un judecător american a interzis unor oficiali ai administraţiei preşedintelui Joe Biden să comunice cu companii de social media pentru moderarea conţinutului Ordonanta a venit ca raspuns la un proces intentat de procurorii generali republicani din Louisiana si Missouri, care au sustinut ca oficialii guvernamentali americani au mers prea departe in eforturile de a incuraja companiile de retele sociale sa ia masuri impotriva postarilor despre care se temeau ca ar putea contribui la ezitarea vaccinarii in timpul pandemiei de Covis-19 sau la rasturnarea alegerilor. Hotararea a spus ca agentiile guvernamentale precum Departamentul de Sanatate si Servicii Umane si FBI nu pot discuta cu companiile de social media ”cu scopul de a indemna, incuraja, presa sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

