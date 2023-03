Ajuns in ianuarie 2018 la Manchester City, fundașul central Aymeric Laporte vrea sa plece de la formația lui Pep Guardiola. Barcelona a intrat pe fir, iar fundașul spaniol ar fi de acord cu un transfer in Catalunya. Nemulțumit ca a jucat doar 15 partide in acest sezon, Aymeric Laporte a transmis conducerii clubului ca și-ar dori sa plece. Iar șefii lui Manchester City sunt gata sa-l lase sa plece, chiar daca ințelegerea dintre cele doua parți expira in 2025. ...