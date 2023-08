Un jandarm vasluian, de 45 de ani, a murit subit la mare

Stiri pe aceeasi tema

- Remi Lucidi, un cunoscut cascador francez, in varsta de 30 de ani, a murit dupa ce a cazut de la etajul 68 al unui zgarie-nori din Hong Kong, transmite Sky News. Remi Lucidi a fost vazut ultima data joi batand la fereastra unui zgarie-nori de la etajul 68, potrivit South China Morning Post. O menajera…

- DURERE… O intamplare cu totul nefericita a umbrit, zilele acestea, destinul familiei unei personalitati culturale incontestabile a orasului Vaslui. Sculptorul Gheorghe Alupoaei, Cetatean de Onoare al municipiului Vaslui, si-a pierdut fiul. Vlad avea 44 ani si locuia, alaturi de sotia si fiul sau, in…

- Șase persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabușit in apropiere de Muntele Everest, in urma unei expediții, potrivit Sky News. Elicopterul cu turiști s-a prabușit marți dimineața in apropiere de Likhu – la nord de capitala Nepalului, Kathmandu. Cinci turiști mexicani și pilotul au murit, potrivit…

- Un turist roman in varsta de 50 de ani a murit inecat sambata, in apropierea plajei Kathisma din insula greceasca Lefkada. Potrivit site-ului ilefkada.gr, un cuplu de romani nu a ținut cont de avertismentele salvamarilor greci și a intrat in apa, in ciuda valurilor uriașe. Barbatul in varsta de 50 de…

- Un barbat de 46 de ani este cercetat de politistii din Galati dupa ce a fost prins cand captura, fara drept, exemplare de sticlete, in custi confectionate special. Cele patru pasari gasite au fost eliberate de politisti, care fac cercetari in acest caz pentru braconaj, transmite News.ro. Inspectoratul…

- Un copil in varsta de cinci a murit dupa ce a cazut, vineri, de la etajul al noualea al unui bloc de locuinte din Onesti. Medicii ajunși la locul tragediei au incercat sa il resusciteze, insa manevrele nu au avut succes. ACTUALIZARE: Copilul de 5 ani care a cazut, vineri, de la etajul 9 al […] Articolul…

- TRAGEDIE… Un barbat in varsta de aproximativ 53 de ani din comuna Oprișița a avut parte de o moarte cumplita, dupa ce tractorul pe care-l conducea a scapat de sub control, strivindu-l. Incidentul s-a petrecut marți, la amiaza, in satul Teișoru din comuna Pușcași, unde barbatul a mers cu tractorul pentru…

- Un barbat din Cambodgia a fost mancat de circa 40 de crocodili dintr-o crescatorie, dupa ce a cazut in incinta reptilelor, a anuntat politia locala. Barbatul, in varsta de 72 de ani, incerca sa scoata un crocodil din cusca sa, cand reptila a apucat bațul pe care victima il ținea in mana și l-a tras…