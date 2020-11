Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Targu Mures acuza cadrele medicale de Spitalul Judetean de Urgenta Targu Mures ca ”i-au bagat tatal in mormant, cu zile”, dupa ce a suferit un accident rutier in timp de se afla in misiune.

- O jurnalista din Craiova este in situatia de a nu-si putea conduce mama pe ultimul drum. Femeia s-a imbolnavit de Covid-19 in spital, unde era internata pentru alte probleme medicale. Jurnalista este si ea infectata cu noul coronavirus, este asimptomatica si se afla in izolare.

- Teodor, tanarul din Bucerdea Vinoasa (județul Alba), diagnosticat cu tumoare a glandei pineale in ianuarie 2019, a fost operat in Turcia, grație fondurilor stranse de mai mulți voluntari din Alba și cu ajutorul Primariei Ighiu. Anunțul a fost facut pe Facebook de administratorii Grupului Fapte bune…

- Un jandarm roman, mort de coronavirus, a transmis un mesaj sfașietor de pe patul de spital. Acesta s-a infectat in urma cu doar cateva zile, insa starea lui s-a agravat și nu a mai putut fi salvat de catre medici.

- Un jandarm din Sibiu, infectat cu noul coronavirus, a decedat miercuri seara in spital. Barbatul avea 43 de ani si era corosceptic. Capitanul Ionut Campean a ajuns la Urgente in data de 23 octombrie, iar din spital a postat pe pagina sa de Facebook mesajul: „Protejati-va cat puteti”.

- Fuego a postat un mesaj pe contul de Facebook, in care iși exprima ingrijorarea cu privire la pandemia de coronavirus. El crede ca toata aceasta perioada mai mult dezbina oamenii, decat sa ii țina uniți. Pandemia a bagat frica in Fuego. Mesajul disperat al artistului Fuego și-a exprimat ingrijorarea…

- Ziarul Unirea Un viceprimar traseist promite construirea unui nou spital in Alba Iulia. Florin Roman: „Cu ce nene, ca m-ai bagat in ceața gandirii” Un viceprimar traseist promite construirea unui nou spital in Alba Iulia. Intr-o postare pe Facebook, deputatul PNL de Alba, Florin Roman, scrie ca acesta…