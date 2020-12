Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba s-a ales cu dosar penal in județul Hunedoara. A condus un autovehicul avand permisul suspendat. A fost oprit in trafic de catre polițiștii din Oraștie. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 11.00, polițiștii Biroului Rutier Oraștie au depistat in trafic, pe DN 7, autoturismul condus…

- Un tanar din Oradea s-a ales cu dosar penal dupa ce au condus, cu permisul suspendat, un autoturism pe un drum național din județul Alba. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 23,50, polițiștii Postului de Poliție Vidra l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce conducea…

- Un tanar de 36 de ani din comuna Ciugud este cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului, dupa ce a fost oprit in trafic. Etilotestul a indicat alcoolemie de 1,11. Potrivit IPJ Alba, luni, 16 noiembrie, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 10 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au reținut pentru o perioada de 24 de ore un barbat pentru savarșirea…

- Un barbat din Arieșeni s-a ales cu dosar penal in județul vecin, Bihor. A condus o mașina, baut și cu permisul suspendat. A fost oprit de poliție la Nucet. Potrivit IPJ Bihor, vineri, 6 noiembrie, la ora 21.35, pe DN 75, in localitatea bihoreana Nucet, polițiștii din Ștei au depistat in trafic un barbat…

- O femeie din Aiud s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 19,30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Șard, comuna Ighiu,…

- Un barbat din Sasciori s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 octombrie 2020, in jurul orei 00.10, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 45 de ani, din…

- Un mior din comuna Unirea a fost identificat de polițiști ca persoana banuita de comiterea unui furt. Acesta ar fi sustras o bicicleta. Prejudiciul a fost recuperat. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 octombrie 2020, polițiștii din Unirea l-au identificat pe un minor de 15 ani, din comuna Unirea, ca și…