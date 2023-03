Stiri pe aceeasi tema

- O fosta fortareața medievala din Franța, care dateaza din secolul X, a fost scoasa la vanzare cu aproximativ 18 milioane de euro, iar printre vecinii din zona se numara mai multe vedete americane precum Brad Pitt.

- Primarul general al Capitalei spera ca Ministerul Culturii sa duca la bun sfarșit procedurile incepute și sa claseze cladirea din Dionisie Lupu 39 ca monument istoric. Procesul privind demolarea ei va fi rejudecat.

- Arhiepiscopia Tomisului a depus la Primaria Municipiului Constanta cereri pentru eliberarea Certificatului de Urbanism si a Autorizatiei de Construire in regim de urgenta pentru punere in siguranta si protejare temporara a cladirii monument istoric ca urmare a incendiului produs in 15.10.2022.Potrivit…

- SC BOLD IMPEX SRL, titular al Planului Urbanistic Zonal: ”Restaurare monument istoric „Casa Jean Goilav„ și construire locuințe colective D+P+4E (5E, 6E restras) cu spații comerciale la parter,

- “Poarta Dealu-Vanatorilor” monument istoric de categoria A care se afla de ani buni intr-un stadiu avansat de degradare va fi reabilitata prin Programul Național de Restaurare. Contractul de lucrari a fost semnat astazi, urmand a fi dat ordinul de incepere a acestora. "In urma demersurilor administrației…

- PAROHIA SF. NICOLAE COLACU, sat Colacu, comunaFundu Moldovei, Județul Suceava, cod poștal 727269, a demarat in lunamartie 2022 proiectul cu titlul „LUCRARI DE RESTAURARE ȘI CONSOLIDARE A ANSAMBLULUI BISERICII MONUMENT ISTORIC „SFANTUL NICOLAE", PAROHIA COLACU, JUDEȚUL ...

- Compania Central INN SRL, care administreaza cladirea in care se afla fostul hotel Central, cu Teatrul Bacovia la parter, acuza municipalitatea de dezinteres oentru acest monument istoric. Firma spune ca Primaria a refuzat sa dea 212.000 de euro pentru a cumpara cladirea, dar a cheltuit 130.000 de euro…

- Mai multe cladiri monument istoric, dar si imobile rezidentiale din Bucuresti vor fi renovate in cadrul Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat, derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, cererile de finantare in acest