- Cel mai mare hotel din Giurgiu a fost cuprins de flacari. Pompierii au intervenit sa stinga incendiul care a izbucnit, luni seara, la Steaua Dunarii. Focul a pornit la una din anexele din spatele imobilului. La fata locului au intervenit 22 de pompieri cu cinci autospeciale de interventie, o masina…

- Un autoturism a ars in totalitate, in noaptea de duminica spre luni, pe DJ 601, in zona localitatii Marsa, judetul Giurgiu, din cauza unui scurtcircuit electric, iar soferul si cei doi pasageri aflati in masina au reusit sa iasa inainte ca flacarile sa se extinda, potrivit Agerpres. "In noaptea…

- Romanii au facut, sambata, cozi kilometrice la punctul de frontiera din Giurgiu. Timpul de asteptare la intrarea in tara depaseste doua ore. Majoritatea celor prinsi de aglomeratie se intorc din vacanta din Grecia.

- Azi, 30 iunie, orele 12.23, polițiștii Postului de Poliție Șișești au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Danești s-ar fi electrocutat o persoana. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat persoana in cauza, respectiv un barbat de 29 ani din județul Giurgiu, angajat la…