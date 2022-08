Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 182. Ucraina sarbatoreste, astazi, Ziua Independentei, fix in aceeasi zi in care se implinesc sase luni de la inceputul razboiului cu Rusia. SUA au avertizat Kievul despre posibile atacuri feroce ale rusilor.

- Prima luna a razboiului declansat de Rusia in Ucraina a inregistrat un record greu de egalat. 7 avioane de razboi rusesti au fost doborate in numai putin de 11 minute, a declarat locotenent-colonelul ucrainean, Denis Smazhny. „Prima luna. A fost o datorie continua, cu atacuri constante. Nu existau pauze…

- Rachete rusești au lovit un bloc de apartamente cu cinci etaje din regiunea ucraineana Donețk, au anunțat duminica (10 iulie) oficialii locali, ucigand, potrivit informațiilor, cel puțin zece persoane. S-ar putea ca mai multe persoane sa fie prinse in capcana in orașul Chasiv Yar, operațiunile de salvare…

- Patru rachete rusești au lovit orașul Kiev, distrugand mai multe blocuri de locuințe, in noaptea de sambata spre duminica. Presa ucraineana afirma ca rușii n-au țintit obiective militare ci doar cladiri rezidențiale, civile. Primarul capitalei Ucrainei, Vitali Klitschko, s-a deplasat la locul atacului…

- Summit-ul G7 de la Munchen, pe agenda caruia se afla razboiul purtat de Rusia in Ucraina și situația economiei globale, incepe duminica. Liderii G7 – Franta, Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Italia, Canada si Japonia – se intalnesc pentru trei zile de summit care va fi urmat de o intalnire a liderilor…

- Jurisdicția internaționala cere dovezi asupra comenzilor celor care au ordonat crime de razboi pentru ca un proces penal sa ii poata condamna drept criminali. Se știe, de pilda, ca in privința lui Miloșevici nu s-au putut gasi astfel de probe. Asta nu vrea sa spuna ca in Ucraina nu e razboi și ca nu…

- De ce nu se discuta despre sanctiuni impotriva Rusiei in sectorul nuclear: Franta si Ungaria continua afacerile cu Rosatom, iar conflictul din Ucraina nu a dus nici macar la o tentativa de desfacere a acestor legaturi. Centralele nucleare din Slovacia sunt alimentate de combustibilul nuclear furnizat…

- Ziua 92 a razboiului din Ucraina este in desfașurare. Armata ucraineana spune ca 40 de orașe din regiunea Donbas sunt sub bombardamentele continue ale rușilor. Armata rusa vrea sa cucereasca un obiectiv militar cheie, Sievierodonețk și lanseaza mortare de la margine orașului. Armata ucraineana spune…