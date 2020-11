Un grup infractional organizat specializat in fraude informatice si spalare de bani a fost destructurat in urma a sase perchezitii domiciliare efectuate miercuri in judetul Valcea de procurorii DIICOT si politistii de combatere a crimei organizate, informeaza DIICOT, potrivit Agerpres.

Perchezitiile au avut loc in Ramnicu Valcea, Mihaesti si Galicea, iar persoanele banuite in cauza ar fi efectuat mai multe fraude informatice prin intermediul platformelor online, in dauna a 22 de persoane, prin postarea de oferte false de bunuri pe internet, in special autoturisme.

DIICOT precizeaza…