Stiri pe aceeasi tema

- O bucata imensa s-a desprins, duminica, din ghetarul Marmolada, din Alpi, provocand o avalansa soldata cu cel putin cinci morti si opt raniti, au anuntat serviciile de interventie, potrivit AFP. "Din nefericire, cinci persoane au fost gasite fara suflare", a declarat un purtator de cuvant al salvatorilor,…

- Un ghețar din Alpii Italieni s-a prabușit parțial duminica, pe fondul temperaturilor crescute, au anunțat autoritațile locale. Mass media din regiune raporteaza cel puțin șase morți, scrie Reuters.

Fortele ruse au lansat o bomba puternica asupra unei scoli in care se adaposteau 90 de persoane, a anuntat guvernatorul regiunii Lugansk.

- Un avion militar de transport Il-76 s-a prabușit vineri in zona orașului rus Riazan, la circa 200 de kilometri sud-est de Moscova. Cauza prabușirii ar fi o problema la motor, dupa cum reiese dintr-o declarație a Ministerului rus al Apararii.„In timp ce efectua un zbor de antrenament fara incarcatura…

- Șapte persoane au fost gasite decedate dupa prabusirea unui elicopter in Italia, a relatat sambata agentia de presa Ansa, citata de Reuters. Elicopterul decolase joi din localitatea Lucca, situata in regiunea Toscana, si se indrepta spre orasul Treviso, din regiunea Veneto, aflata in nordul tarii. Aparatul…

Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata marti seara in urma prabusirii unei mine de diamante din centrul Republicii Democrate Congo (RDC), au confirmat joi autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua, scrie AGERPRES.

Cel putin 14 persoane au murit si numeroase altele au fost ranite dupa ce ploi abundente, fulgere si furtuni au lovit statul Assam, din nord-estul Indiei, au declarat duminica oficiali, relateaza Xinhua.

- Doua persoane, frate și sora, au murit in urma unui incendiu care a izbucnit intr-o gospodarie din județul Neamț. Casa in care se aflau cei doi s-a prabușit din cauza unor butelii care au explodat.