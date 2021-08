Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 30 iulie, la sediile unitatilor din cadrul Brigazii 9 Mecanizata ,,Marasesti a avut loc citirea ordinelor de avansare la termen in gradul urmator si a ordinelor de trecere in rezerva a unor militari.Iata mesajul transmis pe pagina oficiala de FacebookLe uram mult succes in indeplinirea atributiilor…

- In perioada 23.07 04.08, personal din cadrul Brigazii 9 Mecanizata ,,Marasesti augmenteaza comandamentul multinational cu o echipa formata din 9 militari, condusa de comandantul Batalionului 341 Infanterie ,,Constanta, locotenent colonel Catalin Covrig.Luni, 26 iulie, a avut loc ceremonia de deschidere…

- 15 persoane au fost implicate duminica dimineața intr-un grav accident auto pe DN2 Bacau-Adjud. Cel puțin șapte persoane, dintre care doi minori, au decedat dupa ce un microbuz și un autobuz s-au ciocnit. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN2 Bacau-Adjud,…

- Copiii au invatat de la militarii Batalionului 21 Vanatori de Munte "General Leonard Mociulschi", dar si de la insotitori, cadre militare din cadrul Batalionului 912 Tancuri, ce inseamna disciplina si responsabilitatea.In perioada 5 9 iulie, un numar de 33 de copii ai militarilor din cadrul Brigazii…

- Ziua de ieri – ziua mondiala a donatorilor – s-a dovedit „o zi speciala alaturi de oameni speciali!”. Centrul de Transfuzie Sanguina din Bistrița a inregistrat un mic record. „Sangele tau poate fi miracol pentru o noua viața”… Din fericire, foarte mulți bistrițeni au ințeles mesajul celor de la Centrul…

- Ieri, la sediul Brigazii 9 Mecanizata ,,Marasesti" a avut loc ceremonia de predare primire a comenzii unitatii, prilej cu care colonelul Adrian Costaru foto sus a preluat comanda si Drapelul de lupta ale marii unitati de la loctiitorul comandantului, colonel Alexandru Jugaru. La eveniment au fost prezenti…

- Ceremonie de predare primire comandaLa sediul Batalionului 341 Infanterie ,,Constanta a avut loc ceremonia de predare primire a comenzii.Locotenent colonel Marcel Dreghici a predat comanda si Drapelul de Lupta ale batalionului locotenent colonelului Catalin Ioan Covrig, in prezenta loctiitorului comandantului…

- Sfarșit tragic pentru o copila de 17 ani, care a decis sa-și puna capat zilelor de suparare. Fata a venit in vizita la bunici in localitatea Hodora. Nimeni și nimic nu prevestea gestul necugetat la care a recurs copila. Cei care au descoperit trupul neinsuflețit al Denisei au fost chiar vecinii, care…