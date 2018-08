Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 11 ani din Valcea si-a pierdut viata, joi seara, dupa ce a furat o masina si s-a rasturnat cu ea in zona unei hidrocentrale dintre localitatile Orlesti si Ionesti. „A avut loc un accident grav la limita dintre comunele Orlesti si Ionesti, in apropierea hidrocentralei. Un minor…

- Un baiat in varsta de 11 ani din Valcea și-a pierdut viața, joi seara, dupa ce a furat o mașina și s-a rasturnat cu ea in zona unei hidrocentrale dintre localitațile Orlești și Ionești. (Promotiile zilei la monitoare) Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca baiatul a furat…

- Un baiat in varsta de 11 ani din Valcea si-a pierdut viata, joi seara, dupa ce a furat o masina si s-a rasturnat cu ea in zona unei hidrocentrale dintre localitatile Orlesti si Ionesti.

- O tragedie s-a petrecut joi seara, la granita dintre doua comune din judetul Valcea, in apropierea unei hidrocentrale de pe raul Olt. Un copil de 11 ani si-a gasit sfarsitul dupa ce a furat o masina.

- Urmarire ca-n filme pe strazile din Alba Iulia, in noaptea de joi spre vineri, pentru prinderea unui minor care a furat mașina familiei și nu a oprit la semnalele polițiștilor. Adolescentul in varsta de 14 ani a incercat sa fuga cu autoturismul de oamenii legii, fiind oprit dupa aproximativ 3 kilometri.…

- Un barbat a fost prins azi, 17 iulie de polițiștii locali din Satu Mare, dupa ce a furat dintr-o duba un baros de 5 kg. Totul s-a intampalt pe strada Mircea cel Batran din municipiu. La scurt timp, hoțul a fost prins de polițiștii locali. Cazul a fost preluat de Poliția municipiului Satu Mare.

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a murit in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, in judetul Valcea. In total, in accident au murit doua persoane, iar trei au fost ranite. […] The…

- Gesturile de curaj si moralitate ale semenilor nostri, implicarea si interesul manifestat fata de celalalt, care poate fi un necunoscut, formeaza ceea ce numim spirit civic, iar politistii maramureseni apreciaza intotdeauna atitudinile de acest gen, cu atat mai mult cu cat ele constituie exemple pentru…