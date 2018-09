Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Thomas Lievremont (44 de ani), noul antrenor al naționalei de rugby a Romaniei, și-a prezentat astazi obiectivele. Vicecampionul mondial din 1999 are deja o idee clara despre ce trebuie sa joace “stejarii”. “Imi doresc sa jucam mai in viteza, pentru ca se poate observa ca acest stil are succes…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal l-a mandat, joi, cu unanimitate de voturi, pe presedintelui FRF, Razvan Burleanu, sa negocieze cu jucatorii echipei nationale primele de calificare la EURO 2020. "Pentru EURO 2020 nu s-au stabilit primele de calificare, ii asteptam pe jucatori sa discutam…

- A fost stabilit programul sezonului competițional 2018-2019 la rugby. In ședința Biroului Federal din cadrul Federației Romane de Rugby, s-a stabilit ca debutul echipelor din Superliga va avea loc in Cupa Regelui. Competiția, la startul caruia se va alinia și SCM Gloria Buzau, echipa recent promovata,…

- Echipa nationala de rugby a statului Zimbabwe a dormit pe strazile din Tunisia dupa ce i s-a oferit o cazare considerata de oficiali drept "dezgustatoare", inainte de meciul de calificare la Cupa Mondiala, a declarat un fost ministru al sportului. Fotografiile postate aratau jucatori intinsi…