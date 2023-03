Stiri pe aceeasi tema

- Dragisa Gudelj a suferit sambata un stop cardiac, intr-un meci al echipei sale, Cordoba, din Liga a treia spaniola. Resuscitat de paramedici, el s-a ridicat de pe targa si a cerut sa reintre in joc, informeaza news.ro.Jucatorul Cordobei, Dragisa Gudelj (25 de ani) s-a prabusit pe teren in minutul…

- Municipiul Baia Mare a gazduit recent prima ediție a Cupei Golden Boys MeraSport, o competiție dedicata foștilor handbaliști de performanța. La aceasta acțiune a participat și echipa HC Bucovina Suceava, alaturi de alte cinci cluburi de old-boys din Romania: CS Inoan Arad, Old-Boys Vaslui, Can-Dela…

- Echipajul medical de pe ambulanța a reușit resuscitarea unui barbat in varsta de 85 de ani care a facut stop cardiac. Totul a avut loc intr-o suburbie a Capitalei. Echipajul medical a fost solicitat la un pacient de 85 de ani care leșinase. La fața locului, specialiștii au constatat ca barbatul sufera…

- La aproape 5 luni de la accidentarea pentru care a avut nevoie de operație, Elvir Koljic (27 de ani) a revenit pe teren intr-un meci oficial. Eugen Neagoe l-a introdus pe teren in partea a doua a duelului cu Hermannstadt. Pe 1 septembrie 2022, Koljic ieșea accidentat din meciul tur cu Hermannstadt.…

- Damar Hamlin a fost externat, luni, la o saptamana dupa ce jucatorul echipei Buffalo Bills a suferit un stop cardiac si a trebuit sa fie resuscitat pe teren in timpul unui meci din liga profesionista de fotbal american (NFL), relateaza CNN. Dr. William A. Knight a spus ca a mers cu Hamlin la aeroport,…

- Pompierii din Constanța au salvat, sambata, un catel aflat intr-un apartament afectat de incendiu, caruia i-au facut masaj cardiac si i-au administrat oxigen pentru a-si reveni, a transmis IGSU intr-un mesaj pe Facebook.In filmarea postata azi pe Facebook de IGSU se vede cum pompierii intervin pentru…

- Pentru salvatori, fiecare viața salvata conteaza! Au aratat-o și pompierii din Constanța care au reușit sa salveze viața unui cațel gasit fara suflare intr-un apartament care a luat foc.

- Damar Hamlin, jucatorul echipei Buffalo Bills, se afla in continuare in stare critica dupa un stop cardiac suferit in urma unui placaj violent in timpul unui meci disputat luni in Liga profesionista de fotbal american (NFL), informeaza AFP.