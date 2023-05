Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat pentru un blogger rus ca, in curand, gruparea de mercenari pe care o conduce nu va mai exista, relateaza Reuters. Declarația sa a fost publicata vineri, 28 aprilie, insa nu este clar cand a fost facuta și nici cat de serios a vorbit Prigojin.Grupul Wagner…

- Declarațiile oficialilor ruși și ale unor voci importante din spațiul informațional rusesc continua sa sublinieze o neliniște omniprezenta cu privire la eventualele acțiuni de contraofensiva ucrainene, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).„Liderul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a remarcat,…

- Forțele rusești au facut progrese in apropierea unui oraș din estul Ucrainei și și-au menținut pozițiile intr-o alta zona, a declarat un thinktank american, citat de Sky News . Trupele au avansat marți intr-o padure la sud de Kreminna, inregistrarile video aratand o anumita divizie care se deplaseaza…

- Rusia „continua sa armeze religia” pentru a discredita Ucraina pe arena internaționala și folosește operațiuni de informare despre religie pentru a-și atinge obiectivele militare, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta actualizare.Potrivit actualizarii din 9 aprilie, Moscova…

- Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW), intr-un alt rezumat al situației de pe frontul din Ucraina, afirma avansul rușilor in Bahmut – dinspre sud spre centru și in nord-vestul orașului, relateaza Sky News . Referindu-se la inregistrarile video geolocalizate, analiștii ISW scriu, in special,…

- Grupul de mercenari Wagner din Rusia intentioneaza sa recruteze aproximativ 30.000 de luptatori pana la jumatatea lunii mai, a declarat sambata fondatorul sau, Evgheni Prigojin, transmite Reuters. El a afirmat intr-un mesaj audio pe Telegram ca centrele de recrutare Wagner, despre care a spus saptamana…

- Mercenarii lui Prigojin vor avea o concurența serioasa in Gazprom, cea mai mare companie de gaze din lume. Gigantul rus iși va face propria armata de mercenari și da și salarii de doua ori mai mari ca la Wagner. Kremlinul ar incerca, prin intermediul gigantului energetic rus Gazprom, sa formeze o noua…

- Kremlinul ar incerca prin intermediul concernului rus Gazprom, sa formeze o noua armata de mercenari, prezentata ca o unitate de voluntari, dar ai carei membri ar fi platiti dublu fata de cat ofera Evgheni Prigojin, arata, in ultima sa analiza despre conflictul din Ucraina, Institutul pentru Studiul…