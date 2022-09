Fostul ministru de Externe Andrei Marga a declarat vineri, in timpul unei conferințe care a avut loc la Alba Iulia, ca Ucraina ar trebui sa cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și Romaniei. Andrei Marga, care a fost ministru de Externe și al Educației, dar și rector al prestigioasei Universitații ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, a facut declarațiile care […] The post Un fost ministru roman de Externe susține dezmembrarea Ucrainei: „Trebuie sa cedeze Rusiei Donbasul și Crimeea și Bucovina catre Romania” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…