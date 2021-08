Un fost ministru afgan s-a angajat curier pe bicicletă în Germania Un fost ministru afgan al comunicatiilor a venit anul trecut in Germania in speranta unei vieti mai bune, iar acum el lucreaza ca livrator de mancare in orasul Leipzig, relateaza vineri Reuters.



Fostul ministru, Sayed Sadaat, spune ca acasa unii l-au criticat pentru ca a ales un astfel de loc de munca dupa ce a fost membru al guvernului de la Kabul timp de doi ani, pana in 2018.



Insa el nu are regrete. ''Nu am de ce sa ma simt vinovat'', spune Sadaat, stand langa bicicleta imbracat in uniforma sa portocalie.



''Sper ca si alti politicieni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

