- Daca ati observat vreodata ca bateria s se descarca anormal de repede in timp ce utilizati aplicatia Facebook sau Messenger pe telfoane, s-ar putea sa nu fie o coincidenta.Potrivit unui fost angajat al Meta, compania are capacitatea de a consuma in secret bateriile telefoanelor cu sisteme Android si…

- Facebook s-a folosit de smartphone-urile utilizatorilor, fara stiinta acestora, pentru a testa functii noi ale platformei sale de socializare, potrivit unui fost angajat al companiei, care sustine ca a fost concediat pentru ca a refuzat sa se conformeze acestei practici, relateaza publicatia MacWorld.…

- WhatsApp lanseaza trei functii noi pentru iPhone si telefoane cu sistem de operare Android. Astfel, utilizatorii pot sterge mesajele trimise timp de doua zile, pot parasi grupurile de WhatsApp fara sa lase urme și pot selecta anumite contacte carora sa le afișeze ultima accesare a aplicatiei. WhatsApp…

- Anul trecut, Apple a introdus Emergency SOS, care permite smartphone-urilor iPhone 14 sa se conecteze la sateliți pentru a trimite mesaje de urgența. In 2023 Qualcomm, a prezentat propria tehnologie de mesagerie prin satelit pentru smartphone-urile cu Android.

- De la 1 martie, bateriile de schimb pentru iPhone, iPad si Mac vor costa cu intre 20 si 50 de dolari mai mult, in functie de caracteristicile dispozitivului vizat. In cazul iPhone-urilor care preced versiunea lansata anul trecut si care nu mai sunt in garantie, bateriile de schimb vor fi mai scumpe…

- Incepand de azi, 1 ianuarie 2023, WhatsApp inceteaza sa mai funcționeze pe 49 de modele de smartphone-uri, dintre care majoritatea folosesc sistemul de operare Android, insa pe lista se afla și doua iPhone-uri. Modelele sunt mai vechi, dar pentru cei care nu sunt obișnuiți sa iși schimbe des telefonul…

- Persoanele care au modele mai vechi de telefoane, indiferent daca ruleaza Android sau iOS, nu vor mai putea folosi aplicația de mesagerie dupa data de 31 decembrie 2022. Potrivit Daily Mail, vizate de aceste schimbari sunt persoanele care dețin iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 5 SE dar și cele care au…

- Tehnologia 5G este noua generație a serviciului de internetului mobil, care ofera utilizatorilor o experiența superioara.Aceasta ofera, intre altele, viteze de download și de upload de 10 ori mai mare comparativ cu rețeaua 4G LTE (n.n. – Long Term Evolution), o acoperire mai larga, streaming live, conexiuni…