Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 5 decembrie, pompierii militari maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a trei incendii. Detașamentul de pompieri Sighetu Marmației au intervenit in Iapa, unde un coș de fum a luat foc. In urma incendiului au ars circa 10 metri patrați de acoperiș din lemn, 1 metru patrat dintr-o afumatoare…

- Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt, a declarat ca Spitalul Judetean, unde au murit 10 oameni in urma unui incendiu, este in curs de obtinerea a autorizatiei ISU, informeaza News.ro.Ionel Arsene sustine ca toate spitalele din Romania au probleme cu autorizatia ISU. "Suntem in curs…

- O persoana a fost împuscata mortal si alte câteva ranite într-un incident produs marti noaptea în apropierea unui teren de baschet din orasul american Tampa, situat în statul Florida, transmite agenția Reuters citata de Agerpres. Anchetatorii cred ca mai multi indivizi…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, atrage atentia ca impactul pandemiei asupra sistemului medical este incredibil. Acesta citeaza studiul Observatorului Roman de Sanatate, care arata ca peste 50% dintre bolnavii cronici din Romania spun ca afecțiunea de care sufera s-a agravat in timpul pandemiei.Vlad…

- Liderul american i-a numit pe reprezentanții partidului principalului sau adversar - democratul Joe Biden - "maniaci". Președintele american Donald Trump a declarat ca este pregatit pentru o transmitere pașnica a puterii, dar totuși ar dori sa ciștige viitoarele alegeri. Acest lucru este menționat in…

- SpaceX a anulat lansarea de joi a unei noi serii de microsateliti Starlink cu doar 18 secunde inainte ca numaratoarea inversa sa ajunga la zero, din cauza unei anomalii semnalate de un senzor al echipamentelor de lansare de la sol, de la baza aerospatiala Cape Canaveral din Florida, transmite vineri…

- Distrugatorul american USS Kidd a arborat saptamâna aceasta steagul piraților în timp ce se întorcea la baza sa navala din Washington, relateaza Business Insider.O fotografie a marinei americane arata steagul neobișnuit, cunoscut drept Jolly Roger în spațiul anglo-saxon,…