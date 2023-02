Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii belgieni l-au arestat vineri pe un eurodeputat si l-au retinut pe un altul pentru interogatoriu in legatura cu scandalul de coruptie „bani contra influenta” care a afectat Parlamentul European la sfarsitul anului trecut, relateaza Reuters. Politia financiara italiana, actionand in numele…

- Eurodeputatul belgian Marc Tarabella a fost retinut vineri dimineata in ancheta justitiei belgiene privind suspiciunile de coruptie din Parlamentul European, in care sunt implicate Qatarul si Marocul, relateaza AFP.

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinta a Parlamentului European in urma scandalului de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, și-a recunoscut parțial implicarea, a informat marti EFE, preluat de Agerpres.