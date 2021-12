Un elvețian a furat 800.000 de euro de la serviciu pentru a-și întreține amanta româncă Sedus de amanta sa romanca, un director elvețian a sustras din companie 800.000 de franci elvețieni (aproximativ 800.000 de euro) pentru a o intreține. Pentru gaura din bugetul firmei pe care o manageria, acesta a primit 2 ani și 9 luni de inchisoare cu suspendare pentru gestiune defectuoasa, fals in inscrisuri in forma continuata si spalare de bani. In plus, plata a 470.000 euro, restul din suma delapidata fiind deja achitata. Barbatul de 72 de ani, a retras de circa 350 de ori numerar din operațiunile societații intre 2008 și 2018. O mare parte din bani i-a transferat femeii romance pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

