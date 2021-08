Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter cu 16 persoane la bord, dintre care 13 turisti, s-a prabusit in peninsula Kamceatka din Extremul Orient rus, a anuntat joi, intr-un comunicat, guvernul local. Noua oameni au fost gasiti in viata de echipele de salvare, informeaza Agerpres . Elicopterul Mi-8 al companiei Vityaz-Aero s-a…

- Un elicopter cu 16 persoane la bord, dintre care 13 turisti, s-a prabusit in Peninsula Kamceatka din Extremul Orient rus, a anuntat guvernul local joi seara, potrivit Agenției France Presse, preluata de Agerpres. Incidentul in care a fost implicat un elicopter Mi-8 al companiei Vityaz-Aero s-a produs…

- Un elicopter cu 16 persoane la bord, dintre care 13 turisti, s-a prabusit in peninsula Kamceatka din Extremul Orient rus, a anuntat joi, intr-un comunicat, guvernul local, informeaza AFP. Elicopterul Mi-8 al companiei Vityaz-Aero s-a prabusit in zona lacului Kuril din rezervatia naturala Kronotski,…

- Limitarea la maxim 500 de persoane a celor care pot participa la un protest Raed Arafat. Foto. gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Limitarea la maxim 500 de persoane a celor care pot lua parte la un protest ține de specificul unor astfel de manifestații, a explicat joi Raed Arafat,…

- Un avion de tipul Antonov AN-28, cu 17 persoane la bord, printre care 4 copii, a disparut de pe radare vineri in regiunea Tomsk, in partea de vest a Siberiei. Primele date arata ca s-a prabușit, potrivit TASS, citata de Spotmedia . „Avionul a disparut de pe radar. La bord sunt 17 persoane, inclusiv…

- Un avion cu 28 de persoane la bord a disparut marți de pe radare in regiunea Kamceatka din Extremul Orient rus. Piloții au pierdut contactul cu controlul traficului aerian in timp ce incercau sa aterizeze, potrivit presei locale. Avionul de transport de tip AN-26, a carui dispariție a alertat autoritațile…

- Un elicopter militar rusesc s-a prabusit joi seara in regiunea Gatcina, in apropiere de Sankt Petersburg, in nord-vestul Rusiei. In urma impactului, toți cei trei membri ai echipajului și-au pierdut viața, au anuntat autoritatile locale, potrivit Afp, citata de Agerpres . ”Au fost primite informatii…

- Doi barbați s-au prabușit in gol, de la etajul 9 al unei cladiri, in sectorul Botanica al capitalei, in timpul ce efectuau lucrarile de construcție pe strada Valea Trandafirilor 6/1. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au intervenit pentru a debloca cele doua persoane.