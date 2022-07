Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter cu patru pasageri s-a prabușit in Marea Egee, miercuri, 13 iulie, in timp ce participa la stingerea unui incendiu din zona Paleochori din Insula Samos. La bord se aflau un roman și alte trei persoane. Elicopterul pilotat de roman a decolat la ora locala 16.39 și s-a prabușit la 17.55, in…

