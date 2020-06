Un economist celebru alertează România: Sărăcim, sărăcim, sărăcim! Celebrul economist Adrian Caciu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj potrivit caruia greul de abia acum vine. Cu alte cuvinte, Caciu este de parere ca rata șomajului va crește puternic in urmatoarea perioada. ”De abia de acum incepe marele somaj, adica se va resimti puternic in rata somajului ce inseamna sa nu iei masuri la timp in economie. Masura de sprijin cu 41,5% a angajatilor care revin din somaj tehnic nu va fi insotita de masura de continuare a sprijinului de somaj tehnic pe care il acorda statul. Dar nu va fi insotita nici de vreo masura care sa incurajeze valorificarea bunurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din Romania s-au scumpit in acest an. Costul orar al fortei de munca a urcat cu peste 10% in T1 2020, fata de 2019 Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 2,33% in trimestrul I 2020 fata de trimestrul precedent…

- Timișoara, Brașov și Constanța sunt și capitalele județelor cu cel mai mare aport la produsul intern brut (PIB) al Romaniei. Potrivit statisticilor aferente anului 2018, județul Timiș a contribuit cu aproape 46 miliarde lei la PIB-ul Romaniei, Clujul – cu 45 miliarde lei, Constanța – cu 42 miliarde…

- Ministrul Muncii a sustinut vineri declaratii de presa privind conditiile de munca ale romanilor in Germania. Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Uca, a fost, in perioada 18 - 20 mai 2020, in vizita de lucru in Germania, alaturi de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, pentru a verifica…

- "Turismul romanesc merita! In ultimii ani, 1 mai reprezenta inceperea sezonului turistic in Romania. Din pacate, anul acesta, criza generata de COVID-19 a desfiintat aceasta traditie. Cu siguranta saptamana viitoare voi incerca sa am o intalnire cu organizatiile reprezentative din acest sector al…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a explicat, intr-o postare pe Facebook, in ce conditii poate interveni statul roman, in situatiile de abuzuri ale angajatorilor din strainatate la adresa romanilor care merg la munca in Germania. Conditia este ca cei care au plecat la munca sa aiba contracte legale…

- Economia la turație mica, scoasa din viteza dar continuand sa funcționeze chiar și moderat in condițiile date, reprezinta soluția depașirii perioadei de criza in condiții care sa ne permita ulterior o revenire economica, fara pierderi substanțiale. Reprezentanții CONAF spun ca este momentul sa ne concentram…

- Costul orar mediu al fortei de munca in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) in 2019 este estimat la 27,7 euro in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, si de 31,4 euro in zona euro, conform datelor publicate marti de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat),…

- Politistii au depistat, miercuri, 5.621 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei prevazuta de ordonanta militara, a anuntat Inspectoratul General al Politiei Romane. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 7.404.297 de lei.…