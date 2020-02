Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatații.…

- CARAS-SEVERIN – Pe fondul situatiei tensionate privind raspandirea noului coronavirus dinspre Italia, autoritatile judetene au constituit o comisie de specialisti si au stabilit masuri de preventie! Comisia de specialisti a fost constituita la nivelul Direcției de Sanatate Publica a județului Caraș-Severin,…

- Avand in vedere evoluția situației din Italia, autoritațile din Romania au dispus luarea unor masuri speciale pentru limitarea și prevenirea posibilelor imbolnaviri cu coronavirus. La nivelul județului Bistrița-Nasaud au sosit deja primele 20 de costume speciale, acestea urmand sa fie utilizate de personalul…

- Frica de coronavirus naște atitudini salbatice in Ucraina. ​Zeci de protestatari au atacat, in orasul ucrainean Novi Sanjari, din centrul tarii, sase autobuze care transportau cetateni ucraineni si straini evacuati din China din cauza epidemiei de coronavirus. Persoanele evacuate trebuiau sa fie…

- Ministrul Sanatatii al Ucrainei a anuntat ca va sta, in semn de solidaritate, in carantina alaturi de cele 72 de persoane evacuate din Wuhan, epicentrul noului coronavirus, dupa ce locuitori din Novi Sanjari care denuntau spitalizarea lor in apropiere au provocat violente,

Ministrul sanatatii al Ucrainei a anuntat ca va sta, in semn de solidaritate, in carantina alaturi de cele 72 de persoane evacuate din Wuhan, epicentrul noului coronavirus, dupa ce locuitori din Novi Sanjari care denuntau spitalizarea lor in apropiere au provocat violente, informeaza vineri AFP.…

- Autoritațile ucrainene au trimis joi blindate și poliția într-o localitate care va gazdui circa 70 de ucraineni și straini evacuați din China, din cauza protestelor localnicilor care se tem de propagarea noului coronavirus, scrie AFP.Un avion care transporta 45 de ucraineni și 27 de cetațeni…

