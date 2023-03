Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer (50 de ani) trage un semnal de alarma și solicita un gard la granița de est a UE. Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a spus intr-un nou interviu acordat ziarului german Bild, ca vrea ca Uniunea Europeana sa construiasca la granița un zid similar celui pe care a vrut…

- Un medic de familie din judetul Dolj, acuzat ca a luat mita de peste 900 de ori pentru a atesta in fals vaccinarea anti-COVID, a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au anuntatt, luni, ca au dispus trimiterea…

- Procurorii belgieni l-au arestat vineri pe un eurodeputat si l-au retinut pe altul pentru interogatoriu in legatura cu scandalul de coruptie „bani contra influenta” care a afectat Parlamentul European la sfarsitul anului trecut, transmite Reuters. Politia financiara italiana, actionand in numele procurorilor…

- Ministerul Justiției a publicat lista candidaților inscriși la selecția viitorilor șefi ai marilor Parchete – Parchetul General, DNA și DIICOT, etapa interviurilor derulandu-se incepand cu 20 februarie. La sfarșitul acestei luni, dupa interviuri, ministrul Justiției Catalin Predoiu va alege nominalizarile…

- Procurorii DNA cer Tribunalului București arestarea pentru 30 de zile a directorului Romarm Gabriel Țuțu și a lui Alexandru Pițurca, fiul fostului selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca. Anunțul a fost facut, marți, de DNA, intr-un comunicat de presa. „In cauza mediatizata prin comunicatul…

- Ucraina este cea mai minata țara de pe Pamant ca urmare a razboiului pe care invadatorii ruși il duc impotriva acesteia de aproape un an. Explozibilii ascunși peste tot reprezinta un pericol enorm pentru civili, care va persista și dupa ce acest razboi se va termina. Peste 40% din teritoriul ucrainean…

- Procurorii de la Parchetul General au termen pana la 1 iunie sa finalizeze ancheta in dosarul in care fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub acuzare de Sectia speciala in legatura cu aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa. Laura Codruta Kovesi a initiat o noua actiune…

- Directoarea economica de la Muzeul Țaranului Roman a fost trimisa in judecata, miercuri, de DNA din cauza ca ar fi achiziționat consumabile și produse de curațenie la prețuri supraevaluate de la o firma controlata de familia ei. Procurorii o acuza de uzurparea funcției in forma continuata, deoarece…