Senatoarea Marsha Blackburn, republicana de top int-o subcomisie a Comisieii pentru Comert al Senatului, care a organizat audierea, a spus ca este ingrijorata de colectarea datelor de catre TikTok, inclusiv cele audio si locatia unui utilizator, si de posibilitatea ca guvernul chinez sa obtina acces la informatii. Blackburn l-a intrebat pe Michael Beckerman, seful de politici publice al TikTok pentru Americi, daca compania poate sa se opuna furnizarii de date guvernului Chinei in cazul in care i-ar fi solicitate materiale. ”Nu impartasim informatii cu guvernul chinez”, a raspuns Beckerman. Blackburn…