Un diplomat român, ales șeful Misiunii UE în Republica Moldova Șeful Misiunii UE in Republica Moldova este un diplomat roman cu experiența – Cosmin Dinescu, care a fost desemnat in urma unui proces de selecție organizat la nivelul Serviciului European de Acțiune Externa in ultimele saptamani. Decizia de creare a Misiunii UE in Republica Moldova (EU Partnership Mission – EUPM) a fost luata la Consiliul Afaceri Externe (CAE) din 24 aprilie 2023, Romania susținand puternic inființarea ei. EUPM este prima misiune civila a UE in Republica Moldova și va funcționa pentru o perioada inițiala de doi ani. Numirea diplomatului roman a fost anunțata de Inaltul Reprezentant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

