Stiri pe aceeasi tema

- Contrafaceau și comercializau produse alcoolice și de tutungerie in adiacentul unei piețe din Capitala. Este vorba despre doi moldoveni, cu varstele de 50 și 59 de ani, care au fost deconspirati de oamenii legii.

- Un barbat se afla in coma la Spitalul Județean Constanța cu o rana impușcata in zona capului, iar alte doua persoane sunt cautate de catre polițiști. Cei trei se aflau intr-o mașina care nu a oprit la semnalele unui echipaj de poliție, iar oamenii legii au facut uz de armamentul din dotare.In dimineața…

- Un tanar roman, in varsta de 21 de ani, a incercat sa fure o mașina de poliție in Italia și s-a luat la bataie cu ofițerii care au intervenit pentru a-l calma. Acesta a fost arestat luni, dupa incident.

- What's Up, pe numele sau real Marius Ivancea, a fost reținut luni seara și condus la Secția 17 Poliție din București. Ajuns aici, artistul a continuat sa amenințe verbal polițiștii, se arata in comunicatul transmis de instituție, iar G4media.ro scrie ca in timpul controlului corporal, oamenii legii…

- Accident in lant pe strada Mihai Viteazul din Capitala. Patru masini, printre care si un automobil al politiei, s-au ciocnit violent. De vina ar fi soferul unui camion, care nu a cedat trecerea masinii de politie, care avea girofarul pornit.

- O mașina de poliție din Capitala, aflata in misiune, a fost implicata, duminica seara, intr-un accident pe Șoseaua Berceni. Șoferul și cei doi polițiști au fost raniți și au fost transportați la spital."In jurul orei 20.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea…

- Foarte mulți șoferi obișnuiesc sa iși faca selfie atunci cand se afla la volan, deși acest lucru este interzis prin lege. Un barbat care a facut acest lucru este acum cautat de catre oamenii legii și risca o amenda usturatoare.

- Tanar si nelinistit. Un baiat de 16 de ani, originar din comuna Bacioi, este suspectat de comiterea a doua furturi. Incidentele au avut loc in data de 28 septembrie, pe strada Albișoara din Capitala.