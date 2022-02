Un deținut din Penitenciarul Focșani s-a tăiat cu lama In cursul zilei de ieri, un deținut din Penitenciarul Focșani s-a taiat cu o lama de tip bic la nivelul antebrațului stang, fiind transportat ulterior la spital. Informația ne-a fost confirmata de reprezentanții Penitenciarului Focșani care au precizat faptul ca barbatul in varsta de 28 de ani a invocat niște motive familiale care l-ar fi […] Articolul Un deținut din Penitenciarul Focșani s-a taiat cu lama apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul excesiv de alcool dauneaza grav sanatatii, dar cateva pahare pe saptamana? Un nou studiu efectuat pe baza unui set vast de date din Regatul Unit sugereaza ca pana si consumul unei cantitati de bauturi alcoolice situata sub nivelul recomandat in prezent in Marea Britanie este asociat cu un risc…

- La data de 27.01.2022, in jurul orei 15.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Homocea au identificat un tanar, in varsta de 18 ani, in timp ce conducea pe raza satului un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru vreo categorie. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarșirea…

- Nimeni nu scapa de brațul lung al legii, nici atunci cand este vorba despre sancțiunile contravenționale. Dovada o reprezinta cazurile a doi vranceni – un barbat și o femeie – care au fost amendați in state membre ale Uniunii Europene și, chiar daca nu au achitat atunci și acolo, obligațiile de plata…

- DJ-ul argentinian Fer Palacio, care a primit amenintari cu moartea dupa ce a fost acuzat ca l-a infectat pe fotbalistul Lionel Messi, a afirmat ca este negativ la Covid-19, spre deosebire de celebrul sau compatriot, scrie ziarul francez Le Figaro. Testat pozitiv in orasul sau natal, Rosario, unde si-a…

- Pandemia de coronavirus și starea (perpetua) de alerta au adus schimbari semnificative in viața din spatele gratiilor, explicabile din punctul de vedere al reprezentanților Penitenciarului Focșani, insa de neințeles de catre deținuți. Sau, mai bine spus, suspecte. Și, pentru ca am fost interpelați,…

- Primaria Odobești are in derulare un proiect ce vizeaza construirea unei noi baze sportive in localitate. Obiectivul este finanțat de Compania Naționala de Investiții (CNI) și are o valoare de 5,1 milioane de lei. Practic, noul complex sportiv va avea un teren de fotbal cu nocturna și tribune pentru…