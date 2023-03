Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au salutat anuntul facut de Arabia Saudita referitor la furnizarea de ajutor umanitar Ucrainei in valoare de 400 de milioane de dolari, conform unei declaratii facute luni de purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby, informeaza Reuters, citat de Agerpres.…

- Vineri se incheie procesul de depunere a candidaturilor pentru cumpararea clubului englez de fotbal Manchester United, cu propunerile facute de miliardarul Jim Ratcliffe, patronul grupului Ineos, si cele venite din Arabia Saudita, Qatar si Statele Unite, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Clubul…

- Noua politica externa a Rusiei se va concentra pe incheierea ”monopolului” occidental asupra afacerilor globale, a anuntat miercuri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit Reuters. ”Conceptul reinnoit al politicii noastre externe se va concentra pe nevoia de a pune capat monopolului Occidentului…

- In ciuda majorarii de tarife pentru produsele Beijingului stabilite de Donald Trump, America a fost sufocata de produsele din China și anul trecut, ajungand sa aiba pierderi colosale in schimburile comerciale bilaterale. Astfel, deficitul comercial al SUA cu China din 2022 a ajuns la uriașa cifra…

- Un arab israelian, Karim Younis, inchis timp de 40 de ani in Israel pentru uciderea unui soldat, a fost eliberat joi si intampinat de o multime in orasul sau natal Ara, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Marius Lazar, liderul clubului de motocicliști Hell's Angels Romania, urmeaza sa fie extradat in Statele Unite, pe numele lui existand un mandat international de urmarire. Potrivit anchetatorilor, barbatul negocia o tranzacție de 400 kg de cocaina destina

- Christopher Williams, un tata a sase copii care a fost eliberat din Death Row in februarie 2021, a fost impuscat mortal in timp ce participa la inmormantarea unui alt fost detinut, la numai doi ani de la eliberarea sa. Christopher Williams, in varsta de 62 de ani, a petrecut aproape trei decenii in…

- Statele Unite au anuntat eliberarea celor doi cetațeni americani detinuti, salutand bunavoința talibanilor care, in aceeași zi, au interzis accesul femeilor la invatamantul superior, declansand un val de condamnari la nivel international, relateaza AFP, potrivit News.ro.„Intelegem ca este vorba despre…