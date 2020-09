Un depozit de armament al Hezbollah a explodat în sudul Libanului Un depozit de armament al gruparii siite pro-iraniene Hezbollah a explodat marti in sudul Libanului, ranind mai multe persoane, potrivit unei surse de securitate citate de Reuters.



Conform acestei surse, deflagratia a fost provocata de o ''eroare tehnica''. O imensa coloana de fum negru s-a ridicat deasupra locului exploziei al carei suflu a fost resimtit in satul Ain Qana, din sudul Libanului, zona care este un fief politic al acestei grupari puternic inarmate ce are o influenta politica semnificativa in Liban si a purtat mai multe razboaie cu Israelul.



