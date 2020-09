Un crocodil cu lungimea de un metru, descoperit într-un râu din Germania Un crocodil cu lungimea de un metru a fost descoperit intr-un rau din centrul Germaniei de un localnic, care a alertat imediat autoritatile locale, informeaza marti DPA. Reptila in cauza - un exemplar juvenil cu lungimea de un metru - a fost vazuta in orasul Ortenberg, situat la 38 de kilometri nord-est de Frankfurt, si nu reprezinta o amenintare pentru oameni, a precizat o purtatoare de cuvant a Politiei germane. Totusi, crescatorii de animale din regiune au fost avertizati si indemnati sa ramana in alerta, iar proprietarii de caini au fost rugati sa isi tina animalele de companie in lesa atunci… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

