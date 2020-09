Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru al Italiei, Silvio Berlusconi, 83 de ani, a fost internat la Milano pentru controale ulterioare, dupa ce a fost confirmat cu coronavirus, a anunțat vineri partidul sau Forza Italia, potrivit The Guardian.Potrivit sursei citate, starea medicala a lui Silvio Berlusconi nu reprezinta…

- Iubita lui Berlusconi se afla in momentul de fata in izolare in resedinta politicianului conservator din Arcore, o localitate aflata in apropiere de Milano. Doi dintre cei doi copii ai fostului premier italian, Barbara (36 de ani) si Luigi (31 de ani), care au fost confirmati cu COVID-19,…

- O migranta din Africa a nascut la bordul unui elicopter, in timp ce zbura spre Sicilia de pe mica insula Lampedusa, din sudul Italiei. Femeia a fost testata pozitiv la Covid-19, iar oficialii din domeniul sanatații au decis sa o transfere la Palermo, scrie The Guardian.Femeia statea intr-un centru pentru…

- Mii de oameni care privesc cu ”scepticism” pandemia de coronavirus, inclusiv familii cu copii, s-au adunat inca de sambata dimineața in centrul Berlinului pentru a demonstra impotriva masurilor de protecție impuse de autoritați. Ei au caștigat in instanța dreptul de a demonstra. Oamenii s-au adunat…

- Procuratura Romei a deschis o ancheta pe numele prim ministrului si al cabinetului de ministri in urma plangerilor depuse de asociatii, cetateni si avocati din Italia, relateaza Mediafax. Italia este departe de a-si trage sufletul dupa uraganul pandemic care i-a afectat 2,5% din populatie. Cabinetul…

- La data de 28 iulie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrita impotriva unui barbat de 42 de ani, din Bistrita. Barbatul a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de…

- Parchetul din Bergamo (nordul Italiei) il va audia pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte, in cadrul unei anchete privind modul in care a fost gestionata epidemia de COVID-19, care a facut peste 34.000 de morti in Peninsula, relateaza miercuri agentiile de presa italiene, preluate de AFP. Magistratii…