Un copil mort şi patru persoane dispărute dupã ce barca în care se aflau s-a rãsturnat Un copil de trei ani a murit si patru persoane sunt date disparute, dupa ce barca de lemn in care se aflau s-a rasturnat, seara trecuta, in raul Mureș. Conform reprezentantilor IGSU Timis, trei familii din Arad, Nadlac si din comuna aradeana Semlac iși petrecusera ziua de ieri la iarba verde, unde au facut un gratar, dar au dorit sa mearga la o terasa, pe malul celalalt al Mureșului. Asa ca cele 11 persoane s-au urcat intr-o ambarcațiunea de lemn, foarte firava, condusa de o persoana in stare de ebrietate care derula ilegal activitatea de transport pe raul Mures. La cativa metri de mal barca a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a organizat plimbarea pe raul Mures, in urma careia barca s-a rasturnat, iar un copil a murit, in timp ce altre patru persoane au fost date disparute este cercetat pentru infractiunea de ucidere din culpa, el fiind retinut pentru 24 de ore. Barca sa nu era inmatriculata, el nu detinea…

- In seara zilei de 30 Aprilie a.c., in jurul orei 20.40, un barbat de 33 de ani, din Semlac, s-a deplasat de pe malul stang al raului Mureș (Periam Port- Jud. Timiș) spre malul drept (Jud. Arad), in extravilanul localitații Semlac, cu o barca din lemn. In ambarcațiune, din extravilanul localitații Semlac,…

- Barbatul care conducea barca rasturnata in raul Mures, in zona Periam Port, un tanar de 33 de ani, a fost retinut pentru ucidere din culpa. Un copil a murit, iar alte patru persoane, printre care si doi copii, sunt disparute.Tanarul care a decis sa ii pe oameni si sa ii duca pe celalalt mal al raului…

- Tragedie, in județul Timiș. Un copil de doar trei ani a murit, dupa ce barca in care se afla s-a rasturnat, seara trecuta, in raul Mureș. In total, 12 persoane s-au urcat in ambarcațiunea șubreda ca sa ajunga la o terasa aflata pe malul opus, insa barca a fost luata de curenții puternici. Patru persoane…

- Tragedie pe raul Mures, intre judetele Timis si Arad. Un copil de patru ani a murit, iar alte patru persoane, printre care doi minori, sunt date disparute dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat aseara in apele involburate. 12 oameni erau in total in barca.

- UPDATE 10:15 - Oficial este anunțat decesul unui minor in varsta de doar 3 ani. 7 persoane au fost scoase tefere din apa iar alte 4 nu au fost inca gasite."La data de 30 aprilie a.c., in jurul orei 20.10, polițiștii Secției 12 Poliție Rurala Periam au fost sesizați cu privire la faptul ca, in zona localitații…

- Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența din doua județe au fost mobilizate pentru a cautare și salvare dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in zona localitații Periam-Port din Timiș. Din primele informații, patru persoane sunt inca disparute. „La ora 20:24 am fost…

- ALERTA pe raul Mureș: O barca cu 12 oameni, printre care si copii s-a rasturnat in apa, in Timiș. Patru persoane DISPARUTE ALERTA pe raul Mureș: O barca cu 12 oameni, printre care si copii s-a rasturnat in apa, in Timiș. Patru persoane DISPARUTE In cursul serii de duminica, 30 aprilie, o barca in care…