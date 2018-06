Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost batuta cu bestialitate pe o strada din Capitala de fiul ei, barbatul, cunoscut cu afectiuni medicale, fiind internat in prezent intr-o unitate de specialitate. In mediul online au aparut imagini cu scenele de violenta care ar fi fost inregistrate de o camera de supraveghere de pe Bulevardul…

- Un baiat de 9 ani din Capitala si-a ucis bunica cu un cutit de bucatarie, in sectorul 1, apoi a sunat la 112. Femeia injunghiata a murit. O vecina a familiei a declarat ca baiatul vorbea foarte urat atat cu alti copii, cat si cu adultii. Parintii ar fi fost avertizati privind comportamentul sau, dar…

- Un copil de 3 ani și jumatate a murit la spitalul Matei Balș din Capitala, unde a ajuns in stare grava, dupa ce a mancat shaorma cu parinții la un fast food din sectorul 6. Joi dimineata, copilul a fost de urgenta la spitalul de boli infectioase, dar, din pacate, medicii nu au mai ...

- Un copil in varsta de 10 ani a fost ranit, la joaca, dupa ce coarda unei tiroliene s-a rupt. Accidentul s-a produs intr-un parc de recreere din Craiova, unde copilul a cazut de la o inalțime de 8 metri. Copilul a suferit cateva leziuni și este internat in spital, iar Poliția a deschis o ancheta. Baiatul…

- Un copil in varsta de 10 ani este in stare grava dupa ce a urcat pe vagonul unui tren si s a electrocutat, in Gara Muncel, comuna Stolniceni Prajescu, fiind transportat cu elicopterul la Spitalul 39; 39;Grigore Alexandrescu 39; 39; din Bucuresti, a anuntat, joi, coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu…

- Un barbat de 73 de ani a intrat, miercuri, intr-un nagazin de bijuterii din Capitala, a cerut sa vada o pereche de cercei, apoi a electrocutat-o pe vanzatoare cand aceasta s-a intors cu spatele. Barbatul a fost imediat imobilizat de patronul magazinului, care a vazut intreaga scena pe camerele de supraveghere,…

- O eleva premianta de 15 ani din Arges a incercat sa se sinucida, inghitind mai multe medicamente dupa o cearta cu tatal sau. Eleva a fost adusa in coma la Spitalul de Pediatrie Pitesti in cursul zilei de joi, 22 martie, si transferata ulterior la Spitalul „Grigore Alexandrescu“ din Capitala, existand…