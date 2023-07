Un copil de trei ani a fost înțepat de peste 70 de ori, după ce a fost atacat de un roi de albine, în Botoșani Baiețelul se afla in curta bunicilor sai din Botoșani, cand a fost atacat de un roi de albine, de la stupii pe care aceștia ii aveau in gradina. Dus la urgențe, medici au scos din corpul copilului 74 de ace, informeaza Monitorul de Botoșani.Incidentul s-a petrecut in weekend-ul trecut, cand copilul a mers cu parinții in vizita la bunicii, care aveau mai mulți stupi de albine in gradina. In timp ce baiețelul se juca in curte, la o distanța destul de mare de stupi, parinții au auzit țipetele copilului.Alertați, au ieșit in curte, unde l-au vazut pe baiețel inconjurat de un roi agresiv de albine.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

