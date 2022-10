Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 6 ani, a carui disparitie a fost anuntata la 112 duminica seara, a fost gasit de politisti decedat, in albia unui rau, in localitatea aradeana Chisindia, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad.

- Copilul a fost dat disparut de acasa duminica seara, in jurul orei 19:00. La 30 de minute de la sesizare, baiatul - care era crescut doar de bunica - a fost gasit fara suflare in albia raului Crișul Alb. Echipajul medical de pe ambulanța a efectuat manevrele de resuscitare, fara rezultat insa.

- Departamentul pentru situații de urgența a emis vineri seara un mesaj prin sistemul RO Alert prin care cere ajutorul populației pentru gasirea unui baiat de 13 ani, din Galați, care a disparut de acasa.

- Un copil in varsta de 13 ani a plecat, vineri, de acasa dupa o discuție telefonica purtata cu tatal sau care se afla in strainatate. Mama vitrega a baiatului a anunțat Poliția ca adolescentul a disparut și au fost demarate cautarile, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doua fete de 11 și 13 ani, surori, din Ciupercenii Noi, județul Dolj, au disparut de acasa, marți, iar barbatul care le are in plasament a anunțat Poliția, care a inceput cautarile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Politia desfasoara activitati de cautare si identificare a lui LUPU DORIN, de 39 de ani, domiciliat in comuna Vatra Moldoviței, care la data de 25.08.2022 a plecat de la domiciliu fara a mai reveni pana in prezent. LUPU DORIN are urmatoarele semnalmente: culoare piele alba, inalțimea de circa 1,75-1,80,…

- La data de 31 august a.c., in jurul orei 10.00, politistii din cadrul Sectiei nr. 6 Politie Iasi au fost sesizati de un barbat cu privire la faptul ca, la data de 29 august a.c., fiul sau, AGAPE STEFAN, in varsta de 9 ani a plecat de la domiciliul, din municipiul Iasi si nu a mai revenit. Semnalmentele…

- Disparitia unui copil in varsta de 11 ani din Prahova a fost semnalata la politie, joi seara, de catre tatal acestuia. Baiatul este plecat in vacanta la mare cu un prieten de familie, dar nu a revenit acasa la data stabilita.