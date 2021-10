Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Termoenergetica susțin ca resursele companiei sunt limitate și avertizeaza ca din cauza starii de degradare a conductelor, in Capitala exista multe zone cu probleme. Reacția apare dupa ce un copil a cazut intr-o groapa sapata pentru a repara o conducta de apa calda. Incidentul…

- Incidentul a avut loc duminica seara, atunci cand adolescentul in varsta de 14 ani s-ar fi urcat pe un vagon cisterna aflat in gara din Deva. La un moment dat, s-a format un arc electric, iar minorul a cazut pe terasamentul caii ferate, cu hainele in flacari, potrivit Observatornews.ro și News.ro ,…

- Un copil de un an și jumatatea a fost transportat de urgența la spital cu ajutorul unui elicopter SMURD dupa ce micuțul s-a oparit cu apa clocotita, astfel ca s-a ales cu arsuri de gradul 2 pe intreg corpul. Incidentul a avut loc in Bistrița-Nasaud și oamenii legii au deschis o ancheta privind acest…