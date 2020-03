Stiri pe aceeasi tema

- Petre Grigoraș, antrenorul Forestei Suceava, trece prin momente grele din cauza pandemiei de coronavirus. Unul dintre frații antrenorului de 55 de ani a murit dupa ce a fost infectat cu COVID-19. Tehnicianul a vorbit despre tragedie și despre problemele avute de fratele sau. „Ieri mi-a murit un frate…

- Un copil care nu a implinit inca primul an a murit in Statele Unite, Illinois, fiind testat pozitiv pentru Covid-19.Citește și: Streinu Cercel solicita convocarea CSAT: 'E momentul ca președintele Romaniei sa se implice in mod direct. Nu mai avem timp' „O ancheta este in curs de desfașurare…

- Nu mai puțin de 40 de persoane au fost ucise de coronavirus in Romania, iar cea mai tanara victima are 27 de ani. Este vorba despre o femeie din județul Botoșani, care ar fi contractat virusul de la frați de-ai ei, care s-au intors de curand din Marea Britanie.

- Inca 3 romani au murit din cauza coronavirusului. Este vorba despre 3 barbați din județul Ialomița, dintre care unul a murit in izolator. El este și cel mai tanar roman care a murit, avand doar 39 de ani, fara alte afecțiuni. Bilanțul ajunge la 37 de decese.Grupul de Comunicare Strategica…

- Regatul Unit a inregistrat in ultimele 24 de ore inca 115 de decese provocate de epidemia COVID-19, numarul total al persoanelor care si-au pierdut viata in aceasta tara din cauza noului coronavirus ajungand astfel la 578, a anuntat joi seara Ministerul Sanatatii de la Londra,

- Nicole Cherry a luat o hotarare importanta in urma isterieiprovocate de COVID-19 in intreaga lume. Artista a anunțat ca nu va maiface poze cu niciun fan, pentru a evita o posibila imbolnavire.„O sa iau o pauza. Nu o sa mai fac poze cu fanii, pentru ca nu se stie! Nu stim cum evolueaza, cine cu cine…

- Un barbat de 60 de ani din Paris a devenit primul francez care a murit din cauza coronavirusului, relateaza CNN. Barbatul era internat intr-un spital din capitala Franței. Anterior, autoritațile franceze au anunțat ca alte doua cazuri au fost confirmate in Franța. Este vorba despre un barbat de 55 de…

- Directorul unui spital din Wuhan, epicentrul imbolnavirilor cu coronavirus, a murit marti dimineata din cauza infectarii cu Covid-19, anunta CNN, bilantul deceselor la nivel mondial fiind de 1873 de persoane.