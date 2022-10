Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza pentru un echipaj de poliție din Dolj dupa ce au urmarit o mașina in trafic, care nu a oprit la semnalul acestora. La volan a fost gasit un copil de 12 ani. Se pare ca acesta luase mașina parinților, fara ca ei sa știe.

- Un baiat de 12 ani a fost gasit de politistii din Dolj la volanul unei masini, el fiind urmarit un kilometru deoarece nu a vrut sa opreasca la semnal. Baiatul luase masina parintilor, fara ca ei sa stie. Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca politisti…

- Un minor din Amarastii de Jos este cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere și furt in scop de folosința. Polițiști din cadrul Secției nr.12 Rurala Daneți au efectuat, ieri, semnal regulamentar de oprire unui autoturism ce circula pe raza satului Ocolna, din comuna Amaraștii…

- O femeie de 79 de ani, din Bradești, județul Dolj, a ajuns la spital, marți dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita de o mașina, evenimentul producandu-se in comuna unde aceasta locuiește. La volanul mașinii implicate in accident se afla un barbat in varsta de 50 de ani, din Mehedinți. Acesta nu a mai avut…

- Politistii din cadrul IPJ Constanta au constatat week end ul trecut mai multe infractiuni la regimul rutier. Mai exact au fost depistati mai multi soferi care s au urcat beti sau sub influenta substantelor interzise in trafic. Potrivit IPJ Constanta, la data de 19 septembrie a.c., in jurul orei 3.40,…

- Tragedie in Teleorman, luni, pe DN 6, intre localitațile Vaceni și Vitanești. Trei copii și parinții lor au murit pe loc dupa ce mașina familiei s-a ciocnit frontal cu un TIR. Șoferul autotrenului susține ca autoturismul ar fi ieșit din coloana, intrand pe contrasens. Nenorocirea a avut loc luni dimineața,…

- Un copil de 10 ani din comuna Calarasi, judetul Dolj, este cautat de politisti, jandarmi si voluntari din localitate.Baiatul a plecat joi de acasa la joaca, cu bicicleta, si nu s a mai intors.In noaptea de 15 iulie, politistii din cadrul Politiei orasului Dabuleni au fost sesizati prin apel de urgenta…

- Un barbat de 57 de ani a fost gasit impuscat cu propria arma de vanatoare, in masina personala, parcata la marginea unei paduri din Timis. Acesta lasase un bilet de adio familiei care imediat a alertat autoritatile. In noaptea de luni spre marti, barbatul de 58 de ani, din Buzias, a scris un bilet de…