Un copil de 11 ani a fost împușcat în cap! Un adolescent a tras mai multe bile spre un grup de copii Chiar daca pare sa fi fost vorba de un pistol replica, catalogat ca o jucarie, bila trasa de aproape i-a afectat globul ocular copilului.Copilul a fost stabilizat la Suceava, insa leziunea oculara pune probleme și exista riscul unei afectari pe termen lung.Din informațiile presei locale, baiatul in varsta de 17 ani, cu parinții plecați in strainatate și aflat in grija bunicii, a venit in Ițcani la un prieten și inițial ar fi tras cu acel pistol, in joaca, de mai multe ori, in plan vertical. A patra oara insa, in condiții in care poliția trebuie sa le lamureasca, a tras spre capul copilului de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- 1 Iunie, Ziua Internaționala a Copilului, vine cu surprize pe banda rulanta pentru micuții din Targoviște! Pentru ei municipalitatea a pregatit concursuri distractive, ateliere de facepainting, competiții sportive, spectacole și multe altele care mai de care mai atractive. Astfel, Parcul Mitropoliei,…

- Cel putin opt copii au fost ucisi intr-un atac armat, intr-o scoala din centrul Belgradului, Serbia. A fost ucis si paznicul scolii, o profesoara este ranita, iar alti elevi sunt raniti. Nu exista inca un numar exact al victimelor. Infiorator este ca focul a fost deschis de un copil de 14 ani, elev…

- Tragedie cumplita in capitala Serbiei. Un adolescent a deschis focul intr-o școala și a ucis opt elevi și un gardian. Alți trei elevi se afla in stare grava, fiind supuși operației. S-a intamplat in aceasta dimineața, in jurul orei 8:40.

- In ultima vreme au circulat pe internet cateva video-uri filmate prin oraș, in care un adolescent lovește cu brutalitate un om in varsta și un copil ce ieșea de la școala. Scene incredibile pe strazile Iașului, oamenii sunt ingrijorați pentru siguranța lor. Din videoclipuri se observa clar ca tanarul…

- O scena de-a dreptul șocanta s-a produs zilele trecute in Parcul Rozelor, din Cluj-Napoca, in zona skatepark -ului. Un puști de 14 - 15 ani l-a impușcat in fața pe un alt adolescent, de la mica distanța, cu un pistol cu aer comprimat. Cei implicați au pastrat tacerea și nu au facut reclamații, dar martorii…

- A invața o limba straina este o oportunitate de care, din pacate, nu putem spune ca am beneficiat sau ca o facem cu toții. Din acest motiv, daca ai posibilitatea, ofera-i copilului tau șansa de a dobandi abilitatea comunicarii in a doua cea mai vorbita limba din lume. Participarea la cursuri engleza…

- Senatul a adoptat, luni, in plen, in unanimitate, cu 98 voturi „pentru”, o propunere legislativa a USR prin care dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu prima zi de viata a copilului si nu incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, cum prevede legislatia…

- Un baiat de 12 ani din județul Bacau a fost inchis intr-o cușca de catre mai mulți colegi in luna aprilie 2022. Tatal copilului a facut publice imagini in care fiul sau a fost agresat, reclamand ca dupa aproape un an nici poliția, nici Inspectoratul Scolar Judetean nu au luat nicio masura, transmite…