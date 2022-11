Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a lovit in plin o caruța aflata pe șosea. In urma coliziunii, un copil de 7 ani a decedat, iar alte 5 persoane sunt ranite. ”In seara zilei de luni, 14 noiembrie a.c., la ora 20.20, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea…

- Un tanar in varsta de 27 de ani a murit dupa ce a fost strivit de un tractor. Tragedia s-a petrecut in localitatea Avram Iancu din judetul Bihor. „Luni, 17 octombrie a.c., in jurul orei 10.10, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al judetului Bihor a fost alertat sa intervina pentru extragerea…

- Accident GRAV pe A1 intre Deva și Timișoara: Un barbat a murit și 3 persoane au fost ranite. Printre ele, un copil de 5 ani Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, intre care si un copil de cinci ani, intr-un accident care a avut loc sambata pe autostrada A1 Deva-Timisoara, a informat…

- Grav accident de circulație sambata seara, pe autostrada A1, in apropiere de localitatea timișeana Faget. „A fost alertat Detașamentul de Pompieri Lugoj, cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o descarcerare si un echipaj SMURD, cu un efectiv de 10 subofițeri. In accident au fost implicate…

- Un copil, in varsta de 1 an și 8 luni, a murit in Spania, dupa ce a fost lovit in cap de grindina. Alte aproximativ 50 de persoane au anunțat ca au fost ranite, suferind vanatai și chiar fracturi, in urma unei furtuni violente care a durat 10 minute și care a lovit regiunea