- Pompierii au fost anunțați prin apel 112 despre producerea unui incendiu la o anexa in satul Grabaț. A fost alertata Secția de Pompieri Sannicolau Mare și s-au deplasat la locul evenimentului 8 subofițeri cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. In sprijin au intervenit Serviciile…

- Un barbat beat, care avea o alcoolemie de peste 1,23 la mie in aerul respirat si care era si drogat cu cannabis, a provocat un accident rutier in care un copil in varsta de patru ani, pe care il transporta pe un motociclu, a fost ranit. Politistii ajunsi la locul accidentului au constatat ca barbatul…

- Un baiețel de 10 ani, din Brașov, a aruncat un cațeluș de o luna și jumatate de pe o magazie de peste 3 metri. O fetița a sunat dupa ajutor și Asociația Milioane de Prieteni a prelua cațelușul

- La data de 05 iulie 2023, ora 14:53, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN66 din direcția Petroșani-Hațeg, in afara localitații Merișor, s-ar fi angajat intr-o depașire neregulamentara a unui ansamblu de vehicule intrand in coliziune…

- Un barbat din Cluj-Napoca este ranit grav, dupa ce o țeava a cazut peste el, provocandu-i multiple traumatisme. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a elibera o persoana peste care a cazut o țeava pe strada Tiberiu Popoviciu. Victima este un barbat in varsta…

- Explozie in Aghireșu Fabrici, județul Cluj noaptea trecuta. Un barbat a fost gasit in stare grava in curte cu multiple traumatisme. Victima a fost transportata de urgența la spital. Totul ar fi pornit de la o butelie de gaz. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta noapte…