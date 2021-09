Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Hușanu a demisionat din postul de consilierul local iesean, ales pe listele USR PLUS și din partid. Decizia vine in urma unor dezvaluiri. Firma pe care Hușanu o deține a primit mai multe contracte de la primaria Mircesti, condusa de alt reprezentant USR PLUS. Achizițiile s-au realizat in timp…

- Iulian Husanu, consilier USR PLUS in Consiliul Local Iași, și-a dat demisia din consiliu și din partid dupa ce presa locala a dezvaluit ca avea afaceri cu bani publici, inclusiv de la primarii conduse de colegi de partid.

- Presedintele Organizatiei Municipale Iasi a USR PLUS, deputatul Filip Havarneanu, a informat, marti, ca un consilier local al formatiunii, Iulian Husanu, a demisionat din partid si din Consiliul Local Iasi. Demisia consilierului Iulian Husanu survine dupa ce intr-o publicatie locala a aparut un articol…

- Consilierul local iesean al USR PLUS Iulian Husanu a demisionat din partid, dar si din postul de consilier, dupa ce presa locala a dezvaluit faptul ca firma la care este actiionar unic a incheiat mai multe contracte cu primaria localitatii Mircesti, condusa de un reprezentant USR PLUS. Iulian…

- CFR Calatori asigura legaturi directe cu statiunile de la Marea Neagra pana pe 15 septembrie, desi programul estival Trenurile Soarelui 2021 se incheie pe 5/6 septembrie, a anuntat joi compania. ‘Pentru ca pasagerii sa se poata bucura din plin de ultimele zile calduroase, desi programul estival Trenurile…

- Extrapower SRL are asociat nou, dupa ce fostii asociati au cedat partile sociale din firma In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea luata de catre societatea Extrapower, in urma sedintei Adunarii Generale a Asociatilor, care a avut loc in data de 15 aprilie, la sediul firmei din Constanta,…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru a transmis o scrisoare deschisa procurorului General al Romaniei, Gabriela Scutea, in care ii cere sa faca lumina in cazul „celei mai costisitoare achiziții medicale din fonduri publice”, in județul Iași: spitalul COVID de la Lețcani. Scrisoarea deschisa:…

- Scandal la Sala Polivalenta Cluj din cauza unor achiziții de mii de lei, din bani publici: haine de firma, bauturi scumpe și caști pentru iPhone. Acestea au fost facute incepand cu luna decembrie 2020, in plina pandemie, cand sala nu avea activitate sportiva sau culturala. Instituția este subordonata…